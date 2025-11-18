Ｊ２モンテディオ山形は１８日からホームスタジアムのＮＤソフトスタジアム山形と総合運動公園内の総合体育館に、トイレの個室で生理用ナプキンを常備し、無料で提供するサービス「ｔｏｒｅｌｕｎａ（トレルナ）」を設置し、サービスを開始した。山形県内での導入は初めて。山形の広報によると、トイレットペーパーと同様に、生理用ナプキンについてもさまざまな施設で無償提供できるようにしたい、という思いからサービスの導