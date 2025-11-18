国内フリーエージェント権を行使したソフトバンクの東浜巨投手（35）が18日、現状について説明した。この日は球団納会ゴルフに参加した。「代理人の方にお任せしているので。いくつか（連絡が）あるとは聞いているのですが、細かい話はまだまだです」。今季の年俸は1億5000万円（金額は推定）。補償が必要なBランクとみられ「自分の立場は理解しているので」とも繰り返し口にする。長期戦となる可能性も念頭に置き「どうな