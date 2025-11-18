今年最後のG1「第67回競輪祭」（優勝賞金5090万円）と「第3回競輪祭女子王座戦」（優勝賞金590万円）が19日、北九州市の小倉競輪場で開幕する。S班郡司浩平（35＝神奈川）は記念6Vで目下、賞金ランキング6位。今年を振り返って、「目標としていたレースで結果を出せていない。最後に気を引き締めて頑張りたい。あとは気持ち」とタイトルへのこだわりをにじませた。平塚グランプリへ賞金的には当確ランプがともっているが、