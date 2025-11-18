FIFAがカタールで行われているU-17ワールドカップ2025で、絆を築いている日本とメキシコの両チームの行動に注目しています。日本は15日に南アフリカに勝利し、ラウンド16へ進出。そんな中、FIFAワールドカップ公式インスタグラムでは、日本の勝利を全力で喜んでいるあるチームの動画を投稿しました。そのチームは日本と同じ宿舎に泊まるU-17のメキシコチーム。これまでJFAの公式SNSでも互いの勝利を祝福しあう動画が公開されるなど