不同意性交と傷害の罪に問われた在沖縄米兵の初公判が開かれた那覇地裁の法廷＝18日午後（代表撮影）沖縄本島中部の米軍基地で3月、基地の女性従業員にトイレで性的暴行をし、助けに入った別の女性も負傷させたとして、不同意性交と傷害の罪に問われた在沖縄米海兵隊の1等兵オースティン・ウェディングトン被告（28）は18日、那覇地裁（小畑和彦裁判長）の初公判の罪状認否で「全てについて記憶がありません」と述べた。検察側