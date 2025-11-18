18日の県内は冬型の気圧配置となり山沿いは雪景色となりました。19日朝までの降雪量予想です。山沿いで最大20～25センチ、新発田や上越、長岡の平野部で最大5センチと予想されています。 19日は山沿いで3センチ予想 19日は山沿いで最大3センチの予想です。山沿いでは18日夜が雪のピークになるとみられ、積雪や路面の凍結などに注意を呼び掛けています。また県内では上越を中心に大雨となるおそれがあり注意・警戒