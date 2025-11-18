8日に行われたプレミアリーグ第11節トッテナム対マンチェスター・ユナイテッドの一戦は2-2のドローに終わった。後半アディショナルタイムにトッテナムのリシャルリソンが逆転弾を挙げ、試合終了かと思われたが、ユナイテッドはマタイス・デ・リフトの同点弾で勝ち点1をつかみ取った。ユナイテッドはこのゲームではお馴染みの［3-4-3］を採用しており、前線はアマド・ディアロとブライアン・エンベウモの2シャドウ。マテウス・クー