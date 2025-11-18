14日にはガーナ代表として日本代表と戦ったプレミアリーグのボーンマスに所属するアントワーヌ・セメンヨ。25歳のサイドを主戦場とするアタッカーで、CFとしてもプレイすることができる。2023年からボーンマスでプレイしており、昨季はリーグ戦で11ゴール6アシストを記録。今季は11試合消化時点で6ゴール3アシストの計9得点に関与している。セメンヨは今夏ボーンマスと契約を延長しているが、『BBC』によると、その際に今冬に有効