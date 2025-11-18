18日、バルセロナのリュイス・コンパニス・オリンピックスタジアムではカタルーニャ代表とパレスチナ代表のチャリティマッチが行われる。2万5000枚以上のチケットが販売され、ゲームの収益はすべてガザ地区の人道支援と復興支援の資金として使われる。イスラム組織ハマスのテロへの報復行為として行われたイスラエル軍によるガザへの攻撃により、ガザでは少なくとも6万7000人以上が死亡したとみられている。「国境なき医師団」の調