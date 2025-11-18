大相撲九州場所10日目、土つかずのまま唯一の全勝で連覇に突き進む大の里ですが、平幕力士に不覚をとり1敗です。ここまで9連勝で単独トップをひた走る大の里は、前頭5枚目・義ノ富士との一番です。義ノ富士の強いあたりに体を引いてしまった大の里。押し出し敗れて金星を与えてしまいました。大関とりがかかる1敗の関脇・安青錦と並びました。11日目は小結・隆の勝と対戦します。9日目に負け越した前頭16枚目の欧勝海は佐田の海に