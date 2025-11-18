これからの気象情報です。 今夜から所々で雪の降り方が強まりそうです。 ◆予想降雪量 ・18日(火)夜～19日(水)朝にかけて 山沿いで20～25cm、上越市・長岡市・新発田市周辺で5cmの雪が予想されています。 ・19日(水)朝～夕方にかけて 雪の降り方が弱まる見込みで、山沿いで最大3cm、平地では0cmの予想です。 ◆警報・注意報 現在、上越市に大雨警報が出ています。 また、県内全域にカミナリ注