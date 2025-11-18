¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È³ÑÅÄ¤Î¼ÂÎÏº¹¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë(C)Getty ImagesF1¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ïº£µ¨»Ä¤ê¤Î3Àï¤òÁ°¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£¿ô»úÅª¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢1¡¢2°Ì¤òÀê¤á¤ë¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óÀª¤ËÂ³¤¯3°Ì¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢¸½²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÃÏ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡¢¾å°ÌÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¶ì¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬Â³¤¯¡£