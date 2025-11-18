大雪となった札幌市北区あいの里ですが、いまの積雪状況や路面状況はどうなっているのでしょうか。急式アナウンサーに伝えてもらいます。すっかり真冬の景色となった北区あいの里に来ています。この時間、雪はちらちらと降る程度なんですが、風が少し出てきました。そして、気温が氷点下となりまして、この風がさらに身に染みる寒さとなっています。この氷点下になったことで、路面状況が非常に悪化しています。車のヘッドラ