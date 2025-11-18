大阪府の吉村洋文知事が、１８日までに自身のインスタグラムを更新。「モモコさんと大阪産やで」の短いメッセージとともに、お互いにハッピ姿でハイヒール・モモコさんと収まった写真を投稿した。吉村知事は１６日に、「おおさかもん祭り」に登場し、大阪産の名品などを紹介していた。この投稿に「知事、お疲れ様です」「お天気良くて良かったです」「わー素敵ですね」などの声が寄せられている。