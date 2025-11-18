◇国際親善試合日本代表―ボリビア代表（１８日・国立）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランキング１９位）は、ボリビア代表（同７６位）と対戦する。前日練習を体調不良で欠席したＭＦ北野颯太もベンチ入りを果たした。今回の活動で初招集され、１４日のガーナ戦（２〇０、豊田ス）では２点リードの後半３１分から途中出場して代表デビューを飾っていた。さらなるアピールを見据えていたが１７日の練習を前に、体調不良となりホ