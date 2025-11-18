会談を前に日銀の植田総裁（左）と握手する高市首相＝18日午後、首相官邸日銀の植田和男総裁が18日、首相官邸で初めて高市早苗首相と会談し、経済と物価の情勢や金融政策、円安が進む金融市場に関し意見交換した。首相との会談後に取材に応じた植田氏は、為替相場に関し「議論したが、具体的なコメントは控える。ファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）に沿って、安定的に推移することが望ましい」と述べるにとどめた。首相から