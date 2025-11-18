台湾有事をめぐる高市首相の国会答弁に中国側が反発を強める中、18日、日本と中国の外務省の担当局長による会談が行われました。この局長級会談における日本側の受け止めや狙いについて、日本テレビ政治部・外務省担当の鈴木しおり記者が解説します。■2人並ぶ映像は…「中国側の怒りの表れ」か会談の後、金井局長と劉局長が2人で並んで出てきた映像が、会談の雰囲気を物語っていたと言えます。ある外務省幹部は「2人で並んで出て