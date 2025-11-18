人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が17日に自身のアメブロを更新し、韓国旅行へ出発した際のハプニングを明かした。【映像】あいのり桃、念願の美容施術を受けビフォーアフター公開この日、桃は韓国へ出発する日のコーディネートを紹介し「韓国はもうすでに夜はマイナス4度になるほど寒いみたいなので、びびってます」と現地の気候についてつづった。続けて更新したブログでは