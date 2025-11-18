「国際親善試合、日本代表−ボリビア代表」（１８日、国立競技場）サッカー日本代表のスタメンが発表された。２−０と快勝した１４日のガーナ戦から先発メンバーから７人を入れ替え。ＭＦ遠藤航（３２）＝リバプール＝、ＤＦ板倉滉（２８）＝アヤックス＝らが名を連ねた。２０１８年から指揮を執る森保一監督（５７）にとって、国際Ａマッチ通算１００試合目となるメモリアルな一戦。前日会見では「改めて幸せなサッカー人生