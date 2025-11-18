静岡･裾野市は18日ツキノワグマ1頭を捕獲したと発表しました。富士山周辺では夏からクマの目撃情報が相次いでいたということです。裾野市によりますと、17日に裾野市須山の「水ケ塚公園」付近に設置された箱わなの中にクマ１頭がいるのを18日、午前7時ごろに見回りをしていた猟友会のメンバーが発見しました。箱わなにかかっていたのはツキノワグマのメスの成獣で体重は98キロ体長は約130cmだということです。捕獲されたクマ