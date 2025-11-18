アイドルグループ・=LOVEの元メンバーで俳優の齊藤なぎさ（22）が18日、都内で行われたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』配信直前プレミアムイベントに参加した。共演した茅島みずき（21）との仲良しエピソードを披露した。【全身ショット】思わず見とれてしまう…シックな黒ワンピで登場した齊藤なぎさ齊藤は黒いドレスにピンクのリボンを着けた衣装で登場。茅島とは今作で4度目の共演でプライベートでも旅行に行く