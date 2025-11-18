Ａぇ！ｇｒｏｕｐの佐野晶哉が１８日、都内で行われた、声優を務めたアニメ映画「トリツカレ男」の公開記念舞台あいさつに俳優・上白石萌歌、声優・森川智之と出席した。同名小説を原作にミュージカルアニメ化したラブストーリーとして描かれる今作は、公開から１０日が経過した中、ＳＮＳでは「おえつ出るレベルで号泣」「今年見た映画で一番素晴らしい」など、反響が続出している。佐野はこれを受け「ほんまにうれしい」と