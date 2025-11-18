「徳山クラウン争奪戦・Ｇ１」（１８日、徳山）松田祐季（３９）＝福井・９８期・Ａ１＝が予選突破へ望みをつないだ。２、６、６着で迎えた３日目は４Ｒのみの登場で、３コースから鮮やかにまくって勝利。ポイントアップに成功した。「整備して良くなりました。レース足が良くなった。直線はタイムがつかないので良くはないけど、乗り心地は悪くはない」と感触は上々だ。Ｇ１は２回の優勝を経験しているが、２０２２年１０月