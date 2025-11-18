「徳山クラウン争奪戦・Ｇ１」（１８日、徳山）３日目が終了し、宮地元輝（３９）＝佐賀・１００期・Ａ１＝が２日目後半から連勝し４戦２勝、オール３連対で得点率トップに立った。４戦２勝、３着２回の馬場貴也（滋賀）が２位。３位は５戦２勝の関浩哉（群馬）。４日目は予選最終日。準優進出ボーダーを６・００と想定すると、無事故完走で６人が当確となり、残り１２枠を懸けた戦いが展開される。