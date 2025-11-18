大阪府の吉村洋文知事（日本維新の会代表）が１８日、定例会見で、中国の駐大阪総領事がＸに「汚い首は斬ってやるしかない」（※現在は削除）などと投稿した問題について、「謝罪がない中で、総領事主催の行事やイベントに僕は大阪府知事として出席しません」と語った。「外交官は少なくとも日中関係を良好に保つのが職責。総理に対して、汚い首を斬ってやるとの投稿は、極めて不適切で許されるものではないと思う。謝罪するべ