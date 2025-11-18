各地で出没が相次ぐクマ。一般的には11月下旬から12月ごろに冬眠に入るといわれています。まさにクマが冬眠直前を迎えている中、その生態には、どんな変化が起きているのでしょうか。北海道では、たっぷりの脂肪をゆさゆさと揺らす400kg級の巨大グマが出現。餌が入った約300kgの箱わなを簡単にひっくり返しました。人の生活圏で何度も目にするのは、近くにいる人間を気にすることなく餌を食べ続けているクマの姿。こうした冬眠直前