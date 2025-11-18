All About ニュース編集部では、2025年11月6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「航空会社に関するアンケート」を実施しました。その中から、意外と快適だと思う「日本のLCC」ランキングの結果をご紹介します。【4位までの全ランキング結果を見る】2位：ジェットスター（Jetstar）／104票第2位に選ばれたジェットスター（Jetstar）は、オセアニア地域を拠点とする大手LCCグループの一員であり、日本国内で広範な路線網を