中国地質大学（武漢）の研究チームが超薄または超脆弱な物体を把持できるヒト型指を開発した。食品加工、医療介護、スマートサービスなど高感度シナリオにおける精密ロボット応用に新たな可能性を切り開いた。関連研究成果はこのほど、学術誌ネイチャー・コミュニケーションズに掲載された。中国新聞社が伝えた。指に「力強さ」と「優しさ」を両立させることは、ロボット応用が直面する大きな課題だ。この難題を解決するため、中国