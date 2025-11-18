物価の高騰が続く中、今、野菜などの価格はどうなっているのか。 【写真を見る】コメ・卵の価格高騰続く…トマトやニンジンなど“赤い野菜”も｢びっくりして買うのをやめた…｣ 救世主は“大根＆白菜” 10月にオープンした愛知県春日井市のスーパー「エフ マルシェ」。まずは、コメと卵からチェックです。 （小川実桜アナウンサー）「コメ価格の高止まりが続いていますが、こちらの新米は税込みで4407円