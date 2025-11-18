女子駅伝日本一決定戦＝クイーンズ駅伝（第45回全日本実業団女子駅伝）に出場する肥後銀行女子駅伝部の壮行会が、昨日（17日）、熊本市中央区の肥後銀行本店で開かれ、選手たちはチームの悲願である来季シード権の獲得へ決意を新たにしました。 【写真を見る】肥後銀行女子駅伝部 2時間19分台でも『悔しさ残った』ハイレベルな争い経て「クイーンズ駅伝」へ 肥後銀行女子駅伝部は、10月に福岡県で開催