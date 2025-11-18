安倍元総理銃撃事件の裁判。１１月１８日の公判で、被告の母親が「原因は私が加害者」と証言しました。■旧統一教会への批判初めて言及（山上被告の母親）「献金を一生懸命すれば家庭がよくなるというのは間違いだった」旧統一教会への批判を法廷で初めて口にした母親。山上徹也被告は険しい表情で、母親と視線も合わせませんでした。山上被告は２０２２年７月、奈良市で応援演説に訪れていた安倍晋三元総理（当時６７）