反対車線を走行して対向車に正面衝突し、対向車の女性を死亡させたとして罪に問われていた男に、熊本地方裁判所は執行猶予付きの判決を言い渡しました。 【写真を見る】正面衝突した被告の車（水色）と女性の車（赤色）どちらも前方が大きく破損している 判決を受けたのは、熊本県宇城市不知火町の増永幸輝被告（23）です。 増永被告は去年10月、南阿蘇村立野を通る片側1車線の国道57号で、反対車線を走行して対向車に正面衝