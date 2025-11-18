東京都庁舎東京都が物価高対策の一環として、都のスマートフォン向け公式アプリで本人確認済みの都民に向け、1万円相当のポイントを付与する方向で調整していることが18日、関係者への取材で分かった。2月にリリースされた「東京アプリ」で、7千円相当を付与するキャンペーンを実施予定だったが、物価高騰で増額を検討する。対象はマイナンバーカードで本人確認した15歳以上の都民。付与の時期を調整している。アプリはさま