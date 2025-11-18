冬場の道路凍結や積雪に備えて高知市で11月18日に国や県の職員などが訓練を行いました。国土交通省土佐国道事務所が企画する雪氷対策訓練はこれまで徳島県と高知県が合同で行っていましたが、今回県内の対策を強化しようと初めて単独で開きました。訓練には国土交通省の職員の他、警察や自治体の職員など約70人が参加。訓練は積雪で一般車両が立ち往生したとの想定で行われ、JAFのトラックでけん引したり、参加者が装置を使って車