天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが、訪問先のラオスで公式行事に臨まれました。日本時間の18日午後4時、ラオスの首都ビエンチャンにある国家主席府に到着された天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。出迎えたパーニー国家副主席と握手を交わし、地元の子供から贈られたピンクの花束を笑顔で受け取られました。肩掛けと「シン」と呼ばれる巻きスカートという、ラオスの民族衣装の正装に身を包まれた愛子さま。儀仗兵が並ぶ中、パーニー