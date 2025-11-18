高市首相の台湾をめぐる発言を受け、中国の反発が強まる中、吉本興業は今月、上海で開催する予定だった公演を中止すると発表しました。吉本興業は18日、今月20日から22日にかけて、中国・上海で開催する予定だった「よしもとコメディスペシャル」の4公演をやむを得ない事情により中止すると発表しました。高市首相の台湾有事についての発言をめぐり中国の反発が強まる中、日中関係が緊張していることを考慮したものとみられます。