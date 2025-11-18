Aぇ！groupの佐野晶哉（23）と女優の上白石萌歌（25）が18日、都内でアニメ映画「トリツカレ男」公開記念舞台あいさつに登壇し、自身の思う今年の漢字を明かした。佐野は「音」。今作が声優2作目。「まさか1年に2回も幸せなぜいたくな経験をさせてもらえるとは。今年は音楽や楽器を頑張った1年でもあったなと。音楽の『音』でもあるので」と一文字に込めた意味を語った。上白石は「辣」とした。「今年大流行した麻辣湯（マーラータ