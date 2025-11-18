テレビ朝日の田原萌々アナウンサーが衣装ショットを公開し、ファンを喜ばせた。１８日までにインスタグラムで「月曜日、お疲れ様です今週もスーパーＪチャンネルよろしくお願いいたします」とつづった田原アナ。ラベンダーカラーの襟付きリブニットにグレースカートを合わせた衣装姿のオフショットを披露した。この投稿にファンからは「すら〜っとした綺麗な美脚」「萌々さん、今日も完璧な美少女ですね」「萌々さん見ると