収入があることを申告せず生活保護費として約380万円相当の金券をだまし取ったとして、警察は11月18日に高知市の無職の男を逮捕しました。詐欺の疑いで逮捕されたのは高知市北本町一丁目の無職・西村司容疑者（61）です。警察によりますと、西村容疑者は2020年4月から2023年11月までの間、高知市からの生活保護費として約378万円相当の金券をだまし取った疑いがもたれています。西村容疑者はこの間にハウスクリーニングの仕