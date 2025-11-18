高知県北川村にある北川村モネの庭マルモッタンでは、土日祝日限定で夜間に園内を幻想的に彩るイベントが行われています。北川村モネの庭では今「Night Canvas of Monet」と題して、日没後の水の庭周辺を照明やろうそくで美しく彩るイベントを開いています。今年のテーマは「フォレスト・ウエディング」で、森全体が祝福する様子を光で演出しています。園内は土日と祝日の夜限定で開放され、約400基のライトが午後5時から点