ロンドン序盤、世界的な株安受けて円買い先行も、続かず＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル円・クロス円の上値重く取引されている。世界的な株安の局面となるなかで、日経平均は1600円超安で引けた。欧州株も軟調に取引を開始している。米１０年債利回りは４．１４％付近から４．０９％付近へと低下。原油や金の先物相場も上値重く推移している。 ドル円は東京午後に154.82レベルまで下押しされた。その後は155.20付近