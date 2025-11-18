リンクをコピーする

東京時間17:46現在 香港ハンセン指数 25930.03（-454.25-1.72%） 中国上海総合指数 3939.81（-32.22-0.81%） 台湾加権指数 26756.12（-691.19-2.52%） 韓国総合株価指数 3953.62（-135.63-3.32%） 豪ＡＳＸ２００指数 8469.14（-167.26-1.94%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84889.44（-61.51-0.07%） １８日のアジア株は軒並み下落。前日の米国株は１９日の半導体大手エヌビディアの