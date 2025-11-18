高知市の専門学校で11月18日に外国人留学生の入学式が行われました。高知市の龍馬デザイン・ビューティ専門学校では、10月に日本語学科に入学した外国人留学生14人の入学式を行いました。新入生はミャンマーやネパールなど5か国から訪れていて、日本語学科では在校生とあわせると現在、11か国121人が在籍しています。式では新入生を代表して、アニメやドラマをきっかけに日本語に興味を持ったというミャンマ