ユーロ圏１０年債利回り格差仏伊ともに７５ｂｐ、縮小傾向は落ち着く ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%） ドイツ2.695 フランス3.446（+75） イタリア3.442（+75） スペイン3.2（+51） オランダ2.841（+15） ギリシャ3.325（+63） ポルトガル3.038（+34） ベルギー3.221（+53） オーストリア2.976（+28） アイルラン