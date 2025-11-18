Aぇ！groupの佐野晶哉（23）が18日、都内で主人公の声優を務めたアニメ映画「トリツカレ男」の公開記念舞台あいさつに出席した。今年も残り1カ月。1年を表す漢字は「音」とし、「今年の年始にアフレコをさせてもらって、1年に2回もぜいたくで幸せな体験をさせてもらえると思わなかったので、声だけで音だけで届けるという意味もあるし、楽器や音楽を頑張った体感があった」と振り返った。なにかに熱中すると他のことが目に入