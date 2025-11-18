全日本プロレスは18日、都内で「世界最強タッグ決定リーグ戦2025」の直前会見を行った。B組は世界タッグ王者組・ザイオン、オデッセイ組ともに優勝候補は昨年準Vの3冠王者の宮原健斗、デイビーボーイズ・スミスJr組だ。会見した宮原はタッグ名を公募しており、「今後、考えたいので楽しみにしてほしい」と前振りしたあと、「昨年は準優勝、今年は優勝しか価値がない。優勝しか考えていない」と堂々の優勝宣言だ。デイビーボ