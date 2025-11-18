歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。双子の育児に関する近況を報告しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】双子の「弟くんがサムズアップしました」その他にも…「シェー」・「大仏」・「天使」のポーズも「寝相が毎回面白すぎてなにかただものじゃない感じがする」中川さんは、「弟くんがサムズアップしました」と、双子の弟が親指を立てるポーズをしている画像を投稿。 「ほんとに！！寝相が