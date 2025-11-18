義ノ富士（右）が押し出しで大の里を破る＝福岡国際センター大相撲九州場所10日目（18日・福岡国際センター）横綱大の里が義ノ富士に押し出されて初黒星。新関脇安青錦が玉鷲を寄り切って1敗を守り、首位に並んだ。義ノ富士は初金星で7勝目。横綱豊昇龍は欧勝馬を下手投げで退け、勝ち越した。大関琴桜は関脇王鵬を押し出して五分の星に戻した。王鵬は6敗目。小結隆の勝は負け越した。1敗の2人を豊昇龍が1差で追い、3敗は義