■全国の19日（水）の天気冬型の気圧配置はしだいに解消に向かいますが、寒気が居座るでしょう。午前を中心に北日本の日本海側は雪が降り、平地でも積雪が増える所がありそうです。北陸から山陰も、平地は雨、山沿いでは雪が降るでしょう。午後は、雪や雨の所は少なくなりそうです。太平洋側は晴れる所が多く、空気が乾燥するでしょう。朝は全国的に冷え込みが強く、北日本は氷点下の所がありそうです。路面の凍結にご注意ください