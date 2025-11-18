【月刊ヤングマガジン 2025年12号】 11月18日 発売 価格：540円 【拡大画像へ】 本日11月18日に発売されたマンガ雑誌「月刊ヤングマガジン 2025年12号」の表紙及び巻頭、巻末グラビアが公開された。 今号では桃月なしこさんが表紙＆巻頭グラビアに登場。また高鶴桃羽さんが巻末グラビアを飾っている。 【桃月なしこさん】 【高鶴桃羽さん】